«Реал» указал на моменты, в которых нужно было назначить пенальти в ворота «Барселоны»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал сообщение, посвящённое работе судей в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», состоявшемся накануне, 18 декабря, и завершившемся со счётом 0:0.



«Рафаэль Варан стал участником двух спорных эпизодов в «класико». Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но судья Эрнандес Эрнандес не назначил ни одного из них. На 17-й минуте Варан попытался пробить головой после углового, Клеман Лангле ударил ему по бедру в штрафной площади, но ни арбитр, ни VAR не увидели в этом моменте пенальти.



Двумя минутами позже после очередного углового Варана схватил за футболку Иван Ракитич, в результате чего защитник оказался на газоне в штрафной площади. Однако вновь ни судья, ни VAR не решились назначить пенальти», — говорится в сообщении «Реала».

Фото: Официальный сайт «Реала»

Фото: Официальный сайт «Реала»