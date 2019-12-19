«Реал» указал на моменты, в которых нужно было назначить пенальти в ворота «Барселоны»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал сообщение, посвящённое работе судей в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», состоявшемся накануне, 18 декабря, и завершившемся со счётом 0:0.
«Рафаэль Варан стал участником двух спорных эпизодов в «класико». Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но судья Эрнандес Эрнандес не назначил ни одного из них. На 17-й минуте Варан попытался пробить головой после углового, Клеман Лангле ударил ему по бедру в штрафной площади, но ни арбитр, ни VAR не увидели в этом моменте пенальти.
Двумя минутами позже после очередного углового Варана схватил за футболку Иван Ракитич, в результате чего защитник оказался на газоне в штрафной площади. Однако вновь ни судья, ни VAR не решились назначить пенальти», — говорится в сообщении «Реала».
Фото: Официальный сайт «Реала»
Фото: Официальный сайт «Реала»
- 19 декабря 2019
-
11:06
-
10:55
-
10:46
-
10:37
-
10:17
-
10:16
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:27
-
04:47
-
04:30
-
04:06
-
03:50
-
03:21
-
02:30
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53