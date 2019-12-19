Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» указал на моменты, в которых нужно было назначить пенальти в ворота «Барселоны»

«Реал» указал на моменты, в которых нужно было назначить пенальти в ворота «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал сообщение, посвящённое работе судей в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», состоявшемся накануне, 18 декабря, и завершившемся со счётом 0:0.

«Рафаэль Варан стал участником двух спорных эпизодов в «класико». Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но судья Эрнандес Эрнандес не назначил ни одного из них. На 17-й минуте Варан попытался пробить головой после углового, Клеман Лангле ударил ему по бедру в штрафной площади, но ни арбитр, ни VAR не увидели в этом моменте пенальти.

Двумя минутами позже после очередного углового Варана схватил за футболку Иван Ракитич, в результате чего защитник оказался на газоне в штрафной площади. Однако вновь ни судья, ни VAR не решились назначить пенальти», — говорится в сообщении «Реала».

Фото: Официальный сайт «Реала»

Фото: Официальный сайт «Реала»

Какое скучное «эль класико»! Политики на «Камп Ноу» было больше, чем футбола
Зинедин Зидан выиграл тренерскую дуэль у Эрнесто Вальверде, но не матч.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019