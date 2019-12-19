Как вам первый матч «Барселоны» и «Реала» в этом сезоне?

В Испании завершился перенесённый матч 10-го тура чемпионата, в котором встретились «Барселона» и «Реал». Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Чемпионат» предлагает традиционно поучаствовать в опросе и поделиться впечатлениями от этого матча.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Отметим, что последний раз со счётом 0:0 в основное время команды играли в апреле 2011 года. Тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На «Камп Ноу» нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.