Аршавин: Каземиро в «класико» пяткой вслепую мяч отобрал. Вы часто это видите в России?

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от перенесённого матча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» (0:0).



«Честно говоря, я смотрел первый тайм, а потом заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол. Смотреть «Барселону» всегда большое наслаждение для меня. Я просто сильно устаю. С другой стороны, встретились две команды, находящиеся в нынешнем сезоне не в лучшем своём состоянии. Те проблемы, которые они испытывают в сезоне, вчера мы увидели. Но на самом деле было высокое мастерство, например, в отборе. Каземиро, по-моему, пяткой вслепую отобрал. Вы часто это видите в России? Просто нашла коса на камень.



Я в 2007 году побывал на «класико», и это тоже было грустное зрелище. Тогда «Реал» выиграл 1:0, а футбол, мне кажется, был ещё скучнее. Такие матчи тоже случаются», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Как вам первый матч «Барселоны» и «Реала» в этом сезоне?