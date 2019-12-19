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Аршавин: Каземиро в «класико» пяткой вслепую мяч отобрал. Вы часто это видите в России?

Аршавин: Каземиро в «класико» пяткой вслепую мяч отобрал. Вы часто это видите в России?
Футбол / Испания 0

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от перенесённого матча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» (0:0).

«Честно говоря, я смотрел первый тайм, а потом заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол. Смотреть «Барселону» всегда большое наслаждение для меня. Я просто сильно устаю. С другой стороны, встретились две команды, находящиеся в нынешнем сезоне не в лучшем своём состоянии. Те проблемы, которые они испытывают в сезоне, вчера мы увидели. Но на самом деле было высокое мастерство, например, в отборе. Каземиро, по-моему, пяткой вслепую отобрал. Вы часто это видите в России? Просто нашла коса на камень.

Я в 2007 году побывал на «класико», и это тоже было грустное зрелище. Тогда «Реал» выиграл 1:0, а футбол, мне кажется, был ещё скучнее. Такие матчи тоже случаются», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Как вам первый матч «Барселоны» и «Реала» в этом сезоне?
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