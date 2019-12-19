БАТЭ расстался со своим главным тренером после окончания чемпионской серии

БАТЭ на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба главного тренера команды Алексея Баги. В завершившемся сезоне команда впервые за 13 лет не сумела завоевать титул чемпиона Беларуси.
«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан – и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождётся предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям. Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определённую перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперёд.
Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения жёлто-синих, который всегда будем помнить и ценить!» — говорится в сообщении клуба.
- 19 декабря 2019
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