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Гончаренко: обидно, что БАТЭ прервал чемпионскую серию

Гончаренко: обидно, что БАТЭ прервал чемпионскую серию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что он продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба борисовского БАТЭ.

«Я больше слежу за РПЛ и Лигой Европы, но общаюсь всё равно с людьми. Нам, в БАТЭ, обидно, что прервалась наша серия», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что «Динамо-Брест» впервые выиграло чемпионат Беларуси, прервав 13-летнюю серию БАТЭ. Брестский клуб досрочно стал чемпионом, завоевав золотые медали за тур до финиша. БАТЭ занял второе место в чемпионате.

Гончаренко тренировал БАТЭ с 2007 по 2013 год. Под его руководством борисовский клуб шесть раз становился чемпионом Беларуси, выиграл Кубок страны, а также трижды — Суперкубок.

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