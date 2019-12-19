Источник: половина игроков лондонского «Арсенала» задумывается об уходе из клуба

Многие игроки лондонского «Арсенала» недовольны отсутствием чёткого направления, в котором должен двигаться клуб. Из-за этого половина состава рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом месте, сообщает The Independent.

По информации издания, «Арсенал» отчаянно хочет покинуть нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака тоже задумываются об уходе. В последнее время это чувство распространилось на половину состава «канониров».

Сообщается, что неопределённость игроков «Арсенала» никак не связана с тем, что в ближайшее время команду может возглавить бывший футболист клуба Микель Артета, в настоящее время работающий в тренерском штабе «Манчестер Сити».