Р. Билялетдинов: в Казани болельщиков насильно загоняли на футбол, были разнарядки мэрии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.

«Раньше болельщиков насильно загоняли на трибуны: бесплатные билеты, разнарядки из мэрии. Люди сидели камнями и смотрели для галочки. Народ пошёл в начале этого чемпионата. Казалось, наконец-то пошёл свежий футбол. Присутствовал элемент удачи, но как только он пропал, команда опустилась на своё место.

Но при мне такого не было. Знаю, что после моего ухода раздавались бесплатные билеты. Приглашались ученики, студенты колледжей и институтов. Может, им бросали клич, не пенсионеров же на стадион зазывать. Я со своими знакомыми обсуждал эту тему. Они говорили, что людям предлагали идти на футбол в добровольно-принудительном порядке. Мне лично такого не предлагали.

Так можно и полный стадион нагнать. Знаете, сходят раз-два, а вдруг это понравится большой группе болельщиков. В этом нет ничего плохого. Постоянно нельзя этим заниматься, но разовую акцию сделать можно. Нельзя злоупотреблять кличем прийти на стадион. Постоянно бесплатные билеты — тоже неправильно. Если гнать насильно, то человек сам будет искать любой повод, чтобы не прийти.

В Краснодаре ходят без всяких лозунгов и призывов по 20 тысяч человек. Могут и в Саранске поболеть за «Тамбов» приходить побольше людей, тем более на новом стадионе. Но чаще всего достаточно двухтысячного стадиона, с одной трибуной, тогда она будет полной», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.