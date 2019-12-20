«Зенит» заработал € 12 млн в Лиге Европы сезона-2018/19, «Краснодар» — € 9,8 млн
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчёт о финансовых выплатах участникам Лиги Европы сезона-2018/19.
Среди российский клубов больше всего заработал «Зенит» — € 12,02 млн. Второе место занял «Краснодар» (€ 9,84 млн), третье — московский «Спартак» (€ 6,48 млн).
Напомним, в прошлой кампании «Зенит» финишировал первым в группе C Лиги Европы, а в плей-офф дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Вильярреалу» (1:3, 1:2). «Краснодар» занял второе место в группе J и тоже выбыл из турнира на стадии 1/4 финала, уступив «Валенсии» (1:2, 1:1). «Спартак» завершил выступление уже на групповом этапе (4-е место в группе G).
Победителем Лиги Европы в минувшем сезоне стал «Челси», обыгравший в финале лондонский «Арсенал» (4:1).
ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн
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