Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн

ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн
Футбол / Лига чемпионов 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчёт о финансовых выплатах участникам Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Среди российский клубов больше всего заработал московский ЦСКА — € 37,09 млн. Второе место занял другой столичный клуб — «Локомотив» (€ 23,37 млн). Московский «Спартак» получил € 168 тыс.

Напомним, в минувшей кампании «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов уже на стадии 3-го квалификационного раунда, не сумев пройти греческий ПАОК (2:3, 0:0), а ЦСКА и «Локомотив» завершили выступление по итогам группового турнира («Локомотив» — 4-е место в группе D, ЦСКА — 4-е место в группе G).

Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Зидан против Гвардиолы – это хит Лиги чемпионов. Но есть пара, которая не хуже
Хаит в восторге от жеребьёвки.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019