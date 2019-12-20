ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчёт о финансовых выплатах участникам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Среди российский клубов больше всего заработал московский ЦСКА — € 37,09 млн. Второе место занял другой столичный клуб — «Локомотив» (€ 23,37 млн). Московский «Спартак» получил € 168 тыс.
Напомним, в минувшей кампании «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов уже на стадии 3-го квалификационного раунда, не сумев пройти греческий ПАОК (2:3, 0:0), а ЦСКА и «Локомотив» завершили выступление по итогам группового турнира («Локомотив» — 4-е место в группе D, ЦСКА — 4-е место в группе G).
Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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