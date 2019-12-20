Озил близок к переходу в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, скорее всего, продолжит карьеру в «Фенербахче». 31-летний немец близок к переходу в клуб из Стамбула на правах аренды, сообщает Fotomac.
Спортивный директор «Фенербахче» Дамьен Комолли, ранее работавший в «Ливерпуле» и «Тоттенхэм Хотспур», сейчас находится в Лондоне, где пытается договориться о трансфере Озила. Сделку могут заключить уже до конца этой недели.
Месут выступает за «Арсенал» с 2013 года. Контракт хавбека с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Озил отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Арсенал», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фенербахче» (25) идёт пятым в турецкой Суперлиге.
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