Сульшер: Холанд прилетел в Манчестер? Возможно, это просто пересадка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд полетел в Манчестер для переговоров с клубом.

«Слухи о том, что Холанд летит в Манчестер? Не думаю, что он на пути сюда. До меня такие слухи не доходили, по крайней мере. Я не могу комментировать ситуацию об игроках других команд, я говорил это неоднократно.

Он не летит в Манчестер, потому что… Я знаю этого парня и его друзей. Не думаю, что рождественские каникулы, которые у него начались, он будет проводить в Манчестере. Понимаете, если я не ошибаюсь, нельзя просто так уехать из того города, где он живёт. Так что приходится летать с пересадками», — сказал Сульшер на пресс-конференции клуба.

Ранее появилась информация, что норвежский нападающий прибыл в Манчестер, чтобы обсудить трансфер в «Манчестер Юнайтед». Вместе с 19-летним норвежцем в переговорах участвует его отец Альф-Инге.