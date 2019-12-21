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«Бордо» готов побороться с «Интером» за нападающего «Челси» Жиру

«Бордо» готов побороться с «Интером» за нападающего «Челси» Жиру
Футбол / Англия 0

Французский «Бордо» включился в борьбу c итальянским «Интером» за 33-летнего нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру, сообщает Goal.

Французский клуб ожидает, что «Челси» возьмёт на себя часть заработной платы форварда или сам Жиру снизит требования. В этом плане шансы «Интера» кажутся более предпочтительными, так как они обладают большими финансовыми возможностями, но нападающий сомневается, что он получит достаточно игрового времени, так как в нападении миланского клуба уже имеются Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

33-летний футболист будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на Евро-2020.

В этом сезоне Жиру принял участие в 7 играх за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

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