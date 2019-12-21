«Бордо» готов побороться с «Интером» за нападающего «Челси» Жиру

Французский «Бордо» включился в борьбу c итальянским «Интером» за 33-летнего нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру, сообщает Goal.
Французский клуб ожидает, что «Челси» возьмёт на себя часть заработной платы форварда или сам Жиру снизит требования. В этом плане шансы «Интера» кажутся более предпочтительными, так как они обладают большими финансовыми возможностями, но нападающий сомневается, что он получит достаточно игрового времени, так как в нападении миланского клуба уже имеются Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.
33-летний футболист будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на Евро-2020.
В этом сезоне Жиру принял участие в 7 играх за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.
- 21 декабря 2019
-
08:29
-
04:12
-
02:41
-
02:17
-
01:51
-
01:33
-
00:58
-
00:56
-
00:44
-
00:24
-
00:14
-
00:00
- 20 декабря 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
22:49
-
22:39
-
22:18
-
22:01
-
21:54
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:51
-
20:35
-
20:11
-
19:58
-
19:44
-
19:26
-
19:12
-
19:11
-
18:55
-
18:50