Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее трансферное окно перейдёт в один из катарских клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Какая конкретно катарская команда станет следующей в карьере 33-летнего футболиста, не сообщается. Известно лишь о серьёзных намерениях клуба, который уже вступил в переговоры с чемпионами Италии.



33-летний Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри напрочь потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за «Ювентус».



До переезда в Италию Манджукич играл за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».