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Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар

Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее трансферное окно перейдёт в один из катарских клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Какая конкретно катарская команда станет следующей в карьере 33-летнего футболиста, не сообщается. Известно лишь о серьёзных намерениях клуба, который уже вступил в переговоры с чемпионами Италии.

33-летний Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри напрочь потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за «Ювентус».

До переезда в Италию Манджукич играл за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».

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