Мертенс отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс не принял предложения клуба о продлении контракта на два сезона с зарплатой € 3 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мертенс хочет продлить соглашение на три кампании с зарплатой € 4 млн в год, но «Наполи» не готов предложить игроку такие условия. По информации издания, стороны также не могут договориться о подписном бонусе.

Руководство «Наполи» рассмотрит вариант продажи Дриса в ближайшее зимнее трансферное окно, если не сможет согласовать с ним продление контракта. Отступные за Мертенса составляют € 10 млн, но эту сумму имеют право заплатить только клубы не из Италии.

Нынешний договор Мертенса с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В этом сезоне 32-летний бельгиец забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.