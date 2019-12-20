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«Боруссия» Д может подписать форварда «Наполи» Мертенса за €10 млн

«Боруссия» Д может подписать форварда «Наполи» Мертенса за €10 млн
Футбол / Италия 0

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Как сообщает Calciomercato, уже зимой футболист может перебраться в Бундеслигу всего за €10 млн.

Столь низкая стоимость перехода обусловлена тем, что контракт Мертенса с неаполитанским клубом подходит к концу. В соглашении футболиста сумма прописана как отступная в том случае, если до завершения срока контракта остаётся менее года. Уточняется, что клубы за пределами Италии могут активировать данную опцию только до 10 января 2020 года.

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл на клубном уровне 22 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами. На его счету также два забитых мяча и две результативные передачи в 13 матчах за сборную Бельгии.

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