Бывший защитник «Зенита» и «Рубина» Ансальди показал свой дом после ограбления. Видео

Неизвестные ограбили дом бывшего защитника «Зенита» и «Рубина» Кристиана Ансальди, который в настоящее время выступает за «Торино». 33-летний аргентинец записал видео, показав, как выглядит его жилище после преступления.
«Грабители украли много вещей: сумки, часы, кольца, браслеты и другие предметы, которые много значили для нас. Хочу поблагодарить бога, что он позаботился о моей семье. В момент ограбления никого из нас не было в доме, так что он всё ещё контролирует всё. Я спокоен. Надеюсь, бог простит людей, совершивших это, чтобы они могли встретиться с ним в один день», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год. В нынешнем сезоне защитник забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 17 матчах за «Торино» во всех турнирах.
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