«Боруссия» М не смогла обыграть «Герту» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Харм Осмерс показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Два предупреждения получили игроки берлинской «Герты» Дейви Зельке и Анга Дедрик Боята. Ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов мёнхенгладбахской «Борусcии» Рами Бенсебаини и Дениса Закарии.



Берлинская «Герта» набрала 19 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (35) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 17 матчах 37 очков «РБ Лейпциг».