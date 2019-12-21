«Боруссия» М не смогла обыграть «Герту» в гостевом матче Бундеслиги
В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Харм Осмерс показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Два предупреждения получили игроки берлинской «Герты» Дейви Зельке и Анга Дедрик Боята. Ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов мёнхенгладбахской «Борусcии» Рами Бенсебаини и Дениса Закарии.
Берлинская «Герта» набрала 19 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (35) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 17 матчах 37 очков «РБ Лейпциг».
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:36
Партнерский контент