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«Боруссия» М не смогла обыграть «Герту» в гостевом матче Бундеслиги

«Боруссия» М не смогла обыграть «Герту» в гостевом матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Харм Осмерс показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Два предупреждения получили игроки берлинской «Герты» Дейви Зельке и Анга Дедрик Боята. Ещё две жёлтые карточки — на счету футболистов мёнхенгладбахской «Борусcии» Рами Бенсебаини и Дениса Закарии.

Берлинская «Герта» набрала 19 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (35) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 17 матчах 37 очков «РБ Лейпциг».

Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 20:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
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