Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хендерсон: «Ливерпуль» мог забить «Фламенго» ещё несколько мячей

Хендерсон: «Ливерпуль» мог забить «Фламенго» ещё несколько мячей
Футбол / Прочие турниры 0

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал победу команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0 ДВ), который прошёл сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл».

«Это была интересная игра. Уверен, за ней было интересно наблюдать. Мы не прекращали идти вперёд, отличное выступление и характер. Мы могли забить ещё несколько мячей. В целом я доволен результатом и игрой в таких сложных условиях.

Мы уже давно нашли свой путь и следуем по нему. Мы частенько забиваем в концовках и хотим продолжать прибавлять и добиваться результата. Нужно продолжать усердно работать и играть таким образом», — приводит слова Хендерсона BBC.

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Ливерпуль» — чемпион мира! Ребят Клоппа вообще можно обыграть?
Игроки «Фламенго» старались изо всех сил, но не смогли.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019