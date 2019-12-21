Хендерсон: «Ливерпуль» мог забить «Фламенго» ещё несколько мячей

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал победу команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:0 ДВ), который прошёл сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл».
«Это была интересная игра. Уверен, за ней было интересно наблюдать. Мы не прекращали идти вперёд, отличное выступление и характер. Мы могли забить ещё несколько мячей. В целом я доволен результатом и игрой в таких сложных условиях.
Мы уже давно нашли свой путь и следуем по нему. Мы частенько забиваем в концовках и хотим продолжать прибавлять и добиваться результата. Нужно продолжать усердно работать и играть таким образом», — приводит слова Хендерсона BBC.
«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
- 21 декабря 2019
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