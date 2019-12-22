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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.

Первый гол был забит уже на 13-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Виктор Осимхен. Ещё до перерыва хозяевам удалось восстановить равенство и выйти вперёд — на 23-й и 29-й минутах отличились форварды Желсон Мартинш и Бальде Кейта соответственно. Во втором тайме монегаски поразили ворота соперника ещё трижды усилиями нападающего Виссама Бен-Йеддера, оформившего дубль, и защитника Камила Глика.

В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.

«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.

Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
5 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Осимхен – 13'   1:1 Мартинш – 23'   2:1 Кейта – 29'   3:1 Бен-Йеддер – 53'   4:1 Бен-Йеддер – 65'   5:1 Глик – 90+2'
Удаления: Субашич – 78' / нет
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