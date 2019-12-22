«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Первый гол был забит уже на 13-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Виктор Осимхен. Ещё до перерыва хозяевам удалось восстановить равенство и выйти вперёд — на 23-й и 29-й минутах отличились форварды Желсон Мартинш и Бальде Кейта соответственно. Во втором тайме монегаски поразили ворота соперника ещё трижды усилиями нападающего Виссама Бен-Йеддера, оформившего дубль, и защитника Камила Глика.
В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.
«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.
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