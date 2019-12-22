Ушёл из жизни чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питерс

Вчера, 21 декабря, на 77-м году жизни скончался бывший футболист сборной Англии Мартин Питерс, сообщается на официальном сайте «Вест Хэм Юнайтед», за который Питерс выступал в период с 1959 по 1970 год.



В 2016 году и бывшего полузащитника «молотобойцев» и национальной команды Англии была диагностирована болезнь Альцгеймера.



Питерс выступал в составе таких команд, как «Тоттенхэм Хотспур», «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Он завершил профессиональную карьеру в 1981 году. Вместе с «Вест Хэмом» Питерс выиграл Кубок обладателей кубков в сезоне-1964/65. В составе сборной Англии Питерс стал победителем на домашнем чемпионате мира в 1966 году. В финале турнира Питерс забил гол. Напомним, сборная Англии обыграла команду ФРГ в дополнительное время со счётом 4:2.