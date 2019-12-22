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Власти Катара разрешили продавать алкоголь в фан-зонах клубного ЧМ

Власти Катара разрешили продавать алкоголь в фан-зонах клубного ЧМ
Футбол / Прочие турниры 0

Власти Катара разрешили продажу алкоголя в фан-зонах во время проведения клубного чемпионата мира, сообщает AFP.

Напомним, в финальном матче клубного чемпионата «Ливерпуль» встречался с «Фламенго». Игра на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе завершилась победой мерсисайдского клуба в дополнительное время со счётом 1:0. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, ему ассистировал форвард Садио Мане.

По информации источника, на территории фан-зон, расположенных рядом с гольф-клубом в Дохе, болельщики могли приобрести алкогольные напитки. Стакан разливного пива можно было взять по цене около $ 7. Ранее сообщалось, что Катар также планирует ввести продажу спиртного в фан-зонах во время чемпионата мира, который пройдёт в стране в 2022 году. Напомним, Катар является консервативной мусульманской страной, в которой продажа алкоголя под запретом.

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