Флик: «Бавария» становится всё более сплочённой

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Вольфсбург» показал очень хорошую игру. Мы же играли не лучшим образом. Это связано с тем, что футболисты «Вольфсбурга» отлично оборонялись и грамотно закрывали свободные зоны.
Сейчас я просто горжусь своей командой, которая, как и в предыдущих матчах, заслужила победу. Парни до самого конца верили в победу, и это мне очень понравилось. Команда становится всё более сплочённой, она заслужила три очка», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».
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