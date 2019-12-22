ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Норшелланном» на сборах в Испании
Московский ЦСКА сыграет с «Норшелланном» в товарищеском матче на сборах в Испании, сообщается на официальном сайте датского клуба.
Матч ЦСКА с «Норшелланном» пройдёт 5 февраля. Ранее стало известно, что московский клуб проведёт встречу с австрийским ЛАСКом в Испании. Напомним, ЦСКА и «Норшелланн» встречались в январе 2019 года. Тогда товарищеский матч завершился победой московских «армейцев» со счётом 2:1. Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 14 января, после чего команда отправится на сборы в испанском Кампоаморе.
Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 играх.
ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн
- 22 декабря 2019
-
12:05
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
09:54
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:15
-
09:08
-
07:02
-
04:25
-
03:52
-
03:08
-
02:49
-
02:30
-
02:01
-
01:49
-
01:32
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
Партнерский контент