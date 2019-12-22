ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Норшелланном» на сборах в Испании

Московский ЦСКА сыграет с «Норшелланном» в товарищеском матче на сборах в Испании, сообщается на официальном сайте датского клуба.



Матч ЦСКА с «Норшелланном» пройдёт 5 февраля. Ранее стало известно, что московский клуб проведёт встречу с австрийским ЛАСКом в Испании. Напомним, ЦСКА и «Норшелланн» встречались в январе 2019 года. Тогда товарищеский матч завершился победой московских «армейцев» со счётом 2:1. Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 14 января, после чего команда отправится на сборы в испанском Кампоаморе.



Московский ЦСКА набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 играх.

ЦСКА заработал € 37 млн в Лиге чемпионов сезона-2018/19, «Локомотив» — € 23 млн