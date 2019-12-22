«Челси» готов зимой купить хавбека «Боруссии» Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает The Sun.
«Боруссия» хочет выручить с продажи хавбека более £ 100 млн (€ 117,3 млн). Предполагается, что с помощью Санчо главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен компенсировать потерю Эдена Азара в межсезонье.
По информации издания, руководство «Челси» планирует оформить сделку уже в январе, но при этом оставит Санчо в аренде в «Боруссии» до конца сезона, как ранее произошло с Кристианом Пулишичем.
Ранее сообщалось, что на Санчо претендуют «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 15 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 9 голов и отметился 9 результативными передачами.
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