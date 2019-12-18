19-летний хавбек «Боруссии» Санчо побил 51-летний рекорд в чемпионате Германии

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 3:3.
Один из мячей за «Боруссию» забил полузащитник Джейдон Санчо. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 22 гола в чемпионате Германии. Санчо достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 267 дней, сообщает OptaFranz. Прежний рекорд принадлежал Хорсту Коппелсу. В 1968 году он также забил 22 гола, однако на тот момент его возраст составлял 19 лет и 269 дней.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Санчо провёл 14 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.
«РБ Лейпциг» набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (30) — на 3-м месте.
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