«Зенит» показал танцы Дриусси на дне рождении дочери. Видео

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси с размахом отметил первый день рождения дочери, Франчески.
На видео, которое опубликовала пресс-служба «Зенита», аргентинец и многочисленные гости танцуют и празднуют семейное событие.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 23-летний форвард защищал цвета аргентинского «Ривер Плейт».
В нынешнем сезоне Себастьян забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист также помог сине-бело-голубым в пяти встречах Лиги чемпионов и матче за Суперкубок России.
После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 45 очков. Второе место занимает «Краснодар» (35), третье — «Ростов» (34), четвёртое — ЦСКА (34), пятое — «Локомотив» (34).
- 22 декабря 2019
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