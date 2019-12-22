«Зенит» показал танцы Дриусси на дне рождении дочери. Видео

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси с размахом отметил первый день рождения дочери, Франчески.

На видео, которое опубликовала пресс-служба «Зенита», аргентинец и многочисленные гости танцуют и празднуют семейное событие.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 23-летний форвард защищал цвета аргентинского «Ривер Плейт».

В нынешнем сезоне Себастьян забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист также помог сине-бело-голубым в пяти встречах Лиги чемпионов и матче за Суперкубок России.

После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 45 очков. Второе место занимает «Краснодар» (35), третье — «Ростов» (34), четвёртое — ЦСКА (34), пятое — «Локомотив» (34).