Харт может продолжить карьеру в «Интер Майами» Бекхэма
Американский футбольный клуб «Интер Майами», которым владеет группа инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, заинтересован в подписании контракта с голкипером «Бёрнли» Джо Хартом, сообщает The Sun.
«Джо сказал некоторым партнёрам по команде, что Бекс связывался с ним и что он надеется на заключение сделки. Харт снова хочет стать основным вратарём. Он разочарован, что в последние годы у него ничего не получается в Англии. «Майами» — отличный вариант для него», — рассказал источник издания.
Контракт Харта с Бёрнли рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне 32-летний англичанин принял участие только в одном матче.
«Интер Майами» начнёт выступать в MLS с сезона-2020, который стартует 29 февраля.
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