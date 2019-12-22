Де Хеа — лидер АПЛ по голевым ошибкам за последние 17 месяцев
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил голевую ошибку в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2). В начале второго тайма 29-летний испанец после несильного удара не смог отразить летевший прямо в него мяч.
Де Хеа является лидером чемпионата Англии по ошибкам, которые привели к голам, начиная с сезона-2018/19. За последние 17 месяцев вратарь «красных дьяволов» допустил шесть голевых ошибок.
В нынешней кампании Давид провёл 18 встреч в АПЛ и пропустил 22 гола. В его активе только 2 сухих матча.
«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английского первенства. В 19-м туре команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле примет «Ньюкасл Юнайтед» (26 декабря, 20:30 мск).
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