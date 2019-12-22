«Арсенал» может купить форварда «Байера» Фолланда в январе
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему леверкузенского «Байера» Кевину Фолланду, утверждает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Скауты «канониров» наблюдали за игрой форварда в последних матчах.
Фолланд перешёл в «Байер» летом 2016 года из «Хоффенхайма». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах немецкого национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал шесть результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Леверкузена действует до лета 2021 года.
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- 22 декабря 2019
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