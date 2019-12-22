«Лацио» сделал нечто волшебное». Индзаги — о победе в матче за Суперкубок Италии с «Юве»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги дал комментарий после победы в матче за Суперкубок Италии с туринским «Ювентусом». Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу бело-голубых.

«Мы сделали нечто волшебное, поскольку всего за две недели дважды обыграли «Ювентус». Это невероятно. Это была ещё одна заслуженная победа сильной команды, которая всегда верила в свои идеи. Наши парни заслужили это.

Борьба за титул в Серии А? Нам нужно работать, чтобы наслаждаться подобными вечерами. В последние годы у нас было их немало, и мы хотим продолжить в том же духе», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на телеканал Rai Sport.

Напомним, «Лацио» 7 декабря со счётом 3:1 обыграл «Ювентус» в домашнем матче 15-го тура Серии А.