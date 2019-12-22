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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету футболиста «Локомотива» 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука
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