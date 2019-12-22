Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера Миранчука в стан «красных дьяволов» может составить около € 40 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что «Милан» отказался от идеи приобретения российского полузащитника.
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету футболиста «Локомотива» 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука
- 22 декабря 2019
-
12:05
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
09:54
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:15
-
09:08
-
07:02
-
04:25
-
03:52
-
03:08
-
02:49
-
02:30
-
02:01
-
01:49
-
01:32
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
Партнерский контент