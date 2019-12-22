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Моуринью — об удалении Сона: надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома рёбер

Моуринью — об удалении Сона: надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома рёбер
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2).

«Думаю, «Челси» был лучшей командой в первом тайме. Но одно дело уйти на перерыв проигрывая 0:1, а другое — проигрывая 0:2. Должны винить себя за оба пропущенных мяча. Мы плохо сыграли в моменте с коротким угловым, а второй гол — это пенальти.

Намного лучше начали второй тайм, но затем потеряли игрока, так что пришлось нелегко. Несмотря на то, как мы отреагировали, несмотря на нашу гордость и старание забить гол, который мог изменить ход встречи, это было невозможно.

Удаление Сон Хын Мина? Надеюсь, Антонио Рюдигер восстановится после перелома рёбер, поскольку он их точно сломал, я уверен в этом», — приводит слова Моуринью BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

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