Моуринью — об удалении Сона: надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома рёбер

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2).
«Думаю, «Челси» был лучшей командой в первом тайме. Но одно дело уйти на перерыв проигрывая 0:1, а другое — проигрывая 0:2. Должны винить себя за оба пропущенных мяча. Мы плохо сыграли в моменте с коротким угловым, а второй гол — это пенальти.
Намного лучше начали второй тайм, но затем потеряли игрока, так что пришлось нелегко. Несмотря на то, как мы отреагировали, несмотря на нашу гордость и старание забить гол, который мог изменить ход встречи, это было невозможно.
Удаление Сон Хын Мина? Надеюсь, Антонио Рюдигер восстановится после перелома рёбер, поскольку он их точно сломал, я уверен в этом», — приводит слова Моуринью BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
- 23 декабря 2019
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:14
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:22
-
20:22
-
20:21
-
20:05
-
19:57
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
19:10
-
19:06
-
18:51
-
18:49