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Сарри — о поражении в Суперкубке Италии: есть разочарование, но я не собираюсь плакать

Сарри — о поражении в Суперкубке Италии: есть разочарование, но я не собираюсь плакать
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения в матче за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3).

«Есть разочарование, но я не собираюсь плакать по этому поводу. Это не решит никаких проблем. Не думаю, что мои игроки позволят всего лишь двум матчами повлиять на них.

«Лацио» сейчас в волшебной форме. Всё складывается в их пользу, но всё может измениться через два-три месяца. Если они сохранят эту форму, сомневаюсь, что кто-то будет способен что-то сделать против них.

Давайте не будем забывать, что в этом сезоне осталось ещё пять месяцев и ещё много матчей», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, «Лацио» 7 декабря со счётом 3:1 обыграл «Ювентус» в домашней встрече 15-го тура итальянской Серии А.

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