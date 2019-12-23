Сарри — о поражении в Суперкубке Италии: есть разочарование, но я не собираюсь плакать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения в матче за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3).

«Есть разочарование, но я не собираюсь плакать по этому поводу. Это не решит никаких проблем. Не думаю, что мои игроки позволят всего лишь двум матчами повлиять на них.

«Лацио» сейчас в волшебной форме. Всё складывается в их пользу, но всё может измениться через два-три месяца. Если они сохранят эту форму, сомневаюсь, что кто-то будет способен что-то сделать против них.

Давайте не будем забывать, что в этом сезоне осталось ещё пять месяцев и ещё много матчей», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, «Лацио» 7 декабря со счётом 3:1 обыграл «Ювентус» в домашней встрече 15-го тура итальянской Серии А.