«Наполи» одержал первую победу под руководством Гаттузо

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» уступил «Наполи» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Марко Бресмес.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 29-й минуте автором забитого мяча стал Хамед Траоре, которому ассистировал Мануэль Локателли. Неаполитанский клуб восстановил равновесие на 57-й минуте, отличился Маркес Аллан с передачи Петра Зелиньски. Победу «Наполи» принёс гол Элифа Элмаса в компенсированное время.
Таким образом, «Наполи» одержал первую победу под руководством Дженнаро Гаттузо.
«Наполи», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (19) — на 13-м месте.
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