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Гаттузо — о победе: «Наполи» не сможет вылечиться за одну ночь

Гаттузо — о победе: «Наполи» не сможет вылечиться за одну ночь
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Мы знаем, что всё ещё нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.

Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

«Наполи», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (19) — на 13-м месте.

«Наполи» одержал первую победу под руководством Гаттузо
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