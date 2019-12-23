Гаттузо — о победе: «Наполи» не сможет вылечиться за одну ночь

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Мы знаем, что всё ещё нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.
Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
«Наполи», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (19) — на 13-м месте.
- 23 декабря 2019
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:14
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:22
-
20:22
-
20:21
-
20:05