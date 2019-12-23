Симеоне: я в долгу перед «Атлетико» за эти восемь лет в клубе

Главный тренер мадридского «Атлетико» подвёл итоги победного матча с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании (2:1) и прокомментировал тот факт, что он находится в клубе уже 8 лет.
«Бетис» показал очень качественный матч. Они очень хорошо играют позиционно. Но мы контролировали опасные ситуации от них в первом тайме. Второй тайм казался немного странным. Казалось, что никто просто не мог забить. Это показывает, что всё в матчах решают детали.
Я уже 8 лет в «Атлетико»? Стоит сказать так много. Но не хватит времени объяснить всё, что я чувствую. Я в долгу перед этим клубом. Хочу поблагодарить игроков за все усилия, которые они приложили за всё это время. Болельщики знали, что это произойдёт с самого первого дня», — приводит слова Симеоне Marca.
Диего Симеоне выиграл с «Атлетико» чемпионат Испании, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды одержал победу в Лиги Европы и Суперкубке УЕФА.
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