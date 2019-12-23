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Зидан исключил покупку нападающего в зимнее трансферное окно

Зидан исключил покупку нападающего в зимнее трансферное окно
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что испанский клуб не будет приобретать ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно.

«Будем ли мы покупать нападающего в январе? Категорически нет. Я не вижу необходимости подписывать ещё одного форварда в это зимнее трансферное окно. Меня раздражает тот факт, что мы отстаём от первого места в чемпионате. Но не могу упрекать своих игроков. Я доволен развитием команды, у нас был тяжёлый старт, но мы значительно улучшились по ходу сезона», — приводит слова Зидана Marca.

После 18 туров турнирную таблицу испанского чемпионата возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место. В 19-м туре испанского первенства «Реал» в гостях встретится с «Хетафе».

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