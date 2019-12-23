ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками. Об этом сообщает Daily Mail.
Английский клуб впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале бразильский «Фламенго» благодаря единственному в матче голу нападающего Роберто Фирмино (1:0). После празднования на поле игроки и тренер решили подойти к сектору болельщиков «Ливерпуля», которые преодолели расстояние в 1500 километров, чтобы поддержать свою команду.
Но когда Клопп с футболистами попытались зайти за ворота и выйти на беговую дорожку, чтобы быть ближе к болельщикам, представители ФИФА оттеснили их назад и преградили путь, мотивируя это тем, что необходимо соблюдать безопасность. Как сообщает источник, «Ливерпуль» был возмущён таким решением ФИФА и назвал подобное поведение абсурдным и нелепым. Игроки были вынуждены продолжить празднование на поле вдали от болельщиков.
- 23 декабря 2019
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:27
-
10:10
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:16
-
09:04
-
08:08
-
07:06
-
06:44
-
05:28
-
05:01
-
04:56
-
04:39
-
04:14
-
03:01
-
02:56
-
01:44
-
01:29
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:38
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 22 декабря 2019
-
23:58
-
23:41
-
23:38