Виейра: никто из «Арсенала» со мной не связывался

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, ранее выступавший в составе «Арсенала», отметил, что не получал предложений возглавить лондонский клуб. Ранее сообщалось, что Виейра входил в список кандидатов на пост главного тренера «канониров».
«Нет, никто из „Арсенала“ не связывался со мной. Конечно, мне приятно везде видеть своё имя, но у меня есть действующий контракт с „Ниццей“. С самого прихода в клуб я знал, что мне повезло участвовать в таком интересном проекте. У меня нет желания искать другую работу», — приводит слова Виейра Goal.com.
Напомним, 20 декабря «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера клуба. Контрактное соглашение со специалистом рассчитано на 3,5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.
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