«Атлетико» согласовал контракт с Кавани
Мадридский «Атлетико» согласовал условия личного контракта с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, испанский клуб договорился с футболистом о трёхлетнем контракте, но пока ещё не согласовал с «ПСЖ» условия трансфера. Контракт Кавани с парижским клубом действует до лета 2020 года, поэтому он может перебраться в Мадрид в январе за определённую сумму либо летом в статусе свободного агента.
Впрочем, «Атлетико» для подписания соглашения с уругвайцем будет необходимо расстаться с несколькими футболистами, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани принял участие в восьми матчах Лиги 1 (четыре — в основном составе) и забил два гола.
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