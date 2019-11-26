Отец Кавани: сказал Эдинсону, что он никогда не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Луис Кавани, отец уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, заявил, что французский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов является мечтой Эдинсона. Он написал на столе у себя дома: «ПСЖ» — чемпион Европы 2019». Я засмеялся и дописал внизу: «Ха-ха-ха». Думаю, что он пока не заметил, но однажды ему придётся стереть это.

Он считает, что я настроен негативно. Я сказал Эдинсону, что он выиграет все титулы во Франции, но ему никогда не стать победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». В футболе нельзя выиграть, просто потратив много денег», — приводит слова Луиса Кавани AS со ссылкой на Movistar.

32-летний Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 195 голов в 288 матчах.