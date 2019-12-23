Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала»

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского «Урала».
«Тренерский штаб ФК „Урал“ пополнил Юрий Ковтун. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова», — сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
49-летний Ковтун в бытность футболистом выступал за «Луч» (Азов), ростовский СКА, «Ростсельмаш», «Динамо», «Спартак», «Аланию», «МВД России» и тульский «Арсенал». За сборную России сыграл 50 матчей и забил два гола.
После завершения карьеры футболиста Ковтун возглавил «МВД России», а затем входил в тренерские штабы белгородского «Салюта», нижегородской «Волги», «Тосно» и «Динамо».
- 23 декабря 2019
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