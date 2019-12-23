Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс подписал контракт с «Ротором»

Как стало известно «Чемпионату», защитник белорусского клуба «Ислочь» Лайонел Адамс подписал контракт с «Ротором».

Соглашение между волгоградским клубом и футболистом будет действовать до лета 2021 года. Адамс достался «Ротору» бесплатно, так как его контракт с белорусским клубом истекает в конце 2019 года.

В завершившемся сезоне Адамс принял участие в 17 матчах белорусского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил четыре жёлтые карточки.

25-летний Адамс родился в семье нигерийца и россиянки. Воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основной состав «армейского» клуба не провёл ни одного матча. Ранее играл за «Енисей», «Волгу», КАМАЗ, «Бананц» и «Серседу».