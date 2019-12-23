Юнгберг продолжит работать в тренерском штабе «Арсенала»
Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о дальнейшей судьбе Фредрика Юнгберга, исполнявшего роль наставника команды после отставки Унаи Эмери.
«Мы с Фредди поговорили после матча с «Эвертоном». Я рассказал ему о своих идеях и людях, которых собираюсь включить в свой штаб, их ролях и обязанностях. Мне хотелось узнать, что он думает и чего ожидает. Мы пришли в выводу, что наилучшим решением для него будет остаться с нами. Юнгберг знаком с игроками и ситуацией в команде. Он также знает, откуда мы приходим, и его понимание игры поможет нам стать лучше.
Мы с ним были знакомы ранее и теперь начнём новую главу. Он произвёл на меня очень хорошее впечатление и готов помочь клубу», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».
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- 23 декабря 2019
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