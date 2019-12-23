«Атлетико», «ПСЖ» и «Ювентус» интересуются вратарём «Боки Хуниорс»
Мадридский «Атлетико», парижский «ПСЖ» и туринский «Ювентус» проявляют интерес к вратарю «Боки Хуниорс» Эстебану Андраде, утверждает TyC Sports.
По данным источника, европейские топ-клубы рассматривают варианты приобретения голкипера. Сумма отступных в контракте Андрады составляет € 22,5 млн.
Андрада перешёл в «Боку Хуниорс» летом 2018 года из «Лануса». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер в 16 матчах чемпионата Аргентины (все — в основном составе) пропустил семь мячей и получил две жёлтые карточки. В 10 матчах Андрада оставил ворота в неприкосновенности. Ранее он выступал за «Арсенал» (Саранди). За сборную Аргентины на счету Андрады четыре матча и два пропущенных мяча.
Источник: Паредес станет частью обмена игроками между «ПСЖ» и «Ювентусом»
- 23 декабря 2019
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