Хавбек «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча по итогам матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3), сообщает Football Italia.
Дисквалификацию на одну игру полузащитник туринской команды получил за удаление в этой встрече после двух жёлтых карточек. Ещё два матча Бентанкур пропустит из-за оскорблений в адрес резервного арбитра после удаления. Таким образом, футболист не поможет «Ювентусу» в матчах чемпионата Италии с «Кальяри» (6 января), «Ромой» (12 января) и «Пармой» (19 января).
Штрафами были наказаны также директора «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи, которые проявили неуважение к официальным лицам матча. Руководители клуба будут вынуждены выплатить € 5 тыс.
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