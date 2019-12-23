Хавбек «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча по итогам матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3), сообщает Football Italia.



Дисквалификацию на одну игру полузащитник туринской команды получил за удаление в этой встрече после двух жёлтых карточек. Ещё два матча Бентанкур пропустит из-за оскорблений в адрес резервного арбитра после удаления. Таким образом, футболист не поможет «Ювентусу» в матчах чемпионата Италии с «Кальяри» (6 января), «Ромой» (12 января) и «Пармой» (19 января).



Штрафами были наказаны также директора «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи, которые проявили неуважение к официальным лицам матча. Руководители клуба будут вынуждены выплатить € 5 тыс.