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5 лучших голов 18-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 18-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Открывает пятёрку точный удар с разворота нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса по воротам «Астон Виллы» (3:1). Следом идёт ещё один гол из этого матча — на этот раз в исполнении полузащитника бирмингемской команды Джека Грилиша из-за пределов штрафной площади.

Попал в список и победный мяч хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Мигеля Альмирона в ворота «Кристал Пэлас» (1:0) после скидки в районе одиннадцатиметровой отметки.

Форвард «Лестер Сити» и лучший бомбардир первенства на данный момент Джейми Варди красиво перебросил вратаря «Манчестер Сити», выйдя один на один (1:3).

Замыкает список выстрел нападающего «Челси» Виллиана по воротам «Тоттенхэм Хотспур» с угла штрафной площади.

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.

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