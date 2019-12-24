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Источник: Ибрагимович принял предложение «Милана»

Источник: Ибрагимович принял предложение «Милана»
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился перейти в «Милан», сообщает ANSA.

Стороны на протяжении последних нескольких недель вели переговоры о переходе. После разгромного поражения «Милана» от «Аталанты» со счётом 0:5 в 17-м туре чемпионата Италии, шведский нападающий согласился на возвращение в миланский клуб.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

В завершившемся сезоне MLS Златан принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Ибрагимовича заинтересованы «Эвертон», «Наполи» и «Монца» из Серии С.

Анчелотти прокомментировал слухи о приходе Ибрагимовича в «Эвертон»
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