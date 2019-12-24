В случае перехода в «МЮ» Холанд увеличит свою зарплату в 10 раз

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд может получить существенное увеличение зарплаты, если перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом информирует The Sun.

Как сообщает источник, в случае перехода Холанда в английский клуб его зарплата возрастёт с € 23 тыс. до € 230 тыс. в неделю. Также игрок получит бонусы, если «Манчестер Юнайтед» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов в текущем сезоне или выиграть один из трофеев.

Также на игрока претендует «РБ Лейпциг», но в клубе понимают, что им будет тяжело противостоять английскому клубу, если тот серьёзно намерен осуществить этот трансфер.

Эрлинг Холанд в этом сезоне забил 28 голов в 22 матчах во всех соревнованиях, включая 8 голов в Лиге чемпионов в 5 играх этого турнира.