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Караваев надеется выиграть трофеи в России и вернуться в Европу

Караваев надеется выиграть трофеи в России и вернуться в Европу
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что надеется в дальнейшем вернуться в Европу.

«Надеюсь, у меня ещё получится в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть чемпионат и Кубок России – сейчас это две главные задачи для «Зенита». А разочарование… Профессионалы и люди, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё ещё может быть», — сказал Караваев, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Ранее Караваев выступал в Европе за чешские клубы «Дукла», «Яблонец» и «Спарта», а также голландский «Витесс». В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три результативные передачи.

Как Караваева изменила Европа и почему он перешёл в «Зенит». Большое интервью
А также о провале с «Бенфикой», креативе Слуцкого и снайпере, стрелявшем в Бюттнера.
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